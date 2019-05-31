Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi...
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:40 Kaynak: AA
: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul
halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir."
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