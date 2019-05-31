Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:40 Kaynak: AA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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