Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Bu Vatanı Seviyorsak, Eğer Bu Milleti Seviyorsak O Zaman Gelin Bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP
'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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