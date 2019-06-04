Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:46 Kaynak: AA
: "Eğer Rusya
gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika
tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz."
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