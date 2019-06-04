Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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