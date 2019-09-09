Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni' programında konuştu "Kalabalık sınıflara son verdik" "Meslek liselerine ikinci...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni' programında konuştu

"Kalabalık sınıflara son verdik"

"Meslek liselerine ikinci sınıf, üvey evlat muamelesi yapan kat sayı sistemine son verdik"

"Aslını inkar eden, batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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