Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitime destek kampanyası ödül töreninde konuştu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerden aldıkları ilhamla ülkeyi, 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, 25 Aralık'ta, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sevincini şehirde hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti.

Antep'i Gaziantep yapan bu güzel günü şimdiden tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, eski bakanlardan Güldal Akşit 'in de vefat ettiğini anımsattı.Erdoğan, "Ölüm mukadder ve bu mukadder olan ölümün hepimiz için de geçerli. Hepimiz de ona yakınız. Bütün mesele ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız. Şu anda ben karşımda yaptıklarıyla unutulmayacak hayırseverler olarak sizleri görüyorum ve unutulmayacak olan bu yaptığınız hayırlar yaşadığı sürece bunlar ebedi alemde hesaplara, kayda girecek olan yatırımlarımız. En kalıcı en güzel yatırım işte bunlar. Rabbim hayırlarımızı makbul kılsın inşallah" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin ve vatanlarının istiklali ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitleri, kahramanları rahmetle yad ederek, milli mücadelenin ilk başarılarından olan bu zaferin kazanılmasında emeği geçen kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla Anteplilerin her birine şahsı ve milleti adına şükranlarını sundu.Bir şehri düşman işgalinden kurtarmanın elbette önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun nesiller boyu hatırlanması, ibret alınması, ders çıkarılması gereken bir hadise olduğunu kaydetti.Erdoğan, kurtuluşu asıl perçinleyenin, asıl taçlandıranın, asıl gerçek değerine ulaştıranın, o şehrin insanıyla altyapısıyla üstyapısıyla gelişmesi, kalkınması ve büyümesi olduğunu belirtti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep işte bunu başarmış bir şehirdir. Üstelik Gaziantep bu yolda öyle bir mesafe katetmiştir ki başarısı sadece kendisiyle sınırlı kalmamış bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Yatırımla istihdamla üretimle ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu yeni mücadele sürecinde en büyük desteği ve katkıyı yine Gaziantep'ten bekliyoruz. Hiç şüphesiz bu başarının gerisindeki asıl kahramanlar Gaziantep'in, karşımdaki iş insanlarıdır, işçilerdir, onlara her türlü desteği veren siyasetçilerdir, mahalli yöneticilerdir. Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür. Bugün burada şehrimize kazandırdıkları okullar ve eğitim tesisleriyle yetişmiş iş gücümüzün gelişmesine katkıda bulunacak iş insanlarımızla birlikteyiz. Bu iş insanlarımıza, ülkemize, şehrimize, milletimize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim işinize, gücünüze, kazancınıza bereket versin. Böylece ülkemize veya şehrimize daha çok hayır hasenat yapabilesiniz."