Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi Siyasi Hesaplaşma Aracı Haline Dönüştürmek, Açık Söylüyorum En...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:38 Kaynak: AA
: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir."
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