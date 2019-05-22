Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi Siyasi Hesaplaşma Aracı Haline Dönüştürmek, Açık Söylüyorum En...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi Siyasi Hesaplaşma Aracı Haline Dönüştürmek, Açık Söylüyorum En...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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