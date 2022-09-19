Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu - 2 - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu - 2

19.09.2022 19:13

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Milletleri ayakta tutan, değişime öncülük eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü toplum, güçlü ülke' idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" dedi.

Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapısını güçlendirmenin gayretinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim kurumlarımızı spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak modern imkanlara kavuşturduk. 4+4+4 eğitim reformuyla birlikte zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. 'Haydi Kızlar Okula' projemizle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde beş yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu."EĞİTİM MÜFREDATIMIZI GÜNÜMÜZÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE GÜNCELLİYOR, YENİLİYORUZ"Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin pek çok elektronik içeriğe ulaşacağı dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaları devreye aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin gelişim aşamalarında okuryazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçirdiklerini açıkladı.Üzerinde titizlikle durdukları bir diğer konunun da mesleki eğitim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik. Türkiye Maarif Vakfımız ise Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye Bursları ile her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz" diye ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere, K-12 programına 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' dersini ekledik.  İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle hepinizi şahsım ve milletim adına bir kez daha selamlıyor; Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nin daha aydınlık, yaşanabilir ve adil bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu - 2 - Son Dakika
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