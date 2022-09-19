Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu - 2

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Milletleri ayakta tutan, değişime öncülük eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü toplum, güçlü ülke' idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" dedi.