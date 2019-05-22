Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin Reformunun Sayısı Az Ama Sesi Çok Çıkan Çevrelerce Sabote...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:41 Kaynak: AA
: "Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeceğiz."
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