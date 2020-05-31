Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Para kazanma hırsının insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" etkinliğinde video konferans yoluyla gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük tahribatı akciğerlere yapıyor. Geride telafisi imkansız hasarlar bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar korona virüs hastalığından içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyicisi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu vahim tablo karşısında bir çok ülke korona virüs salgınıyla beraber sigara satışına sigara içilen mekanlara türün kullanımına yönelik sert tedbirlere başvurmuştu. Hatta kimi yerlerde sigara ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.


"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek"


Vatandaşların sağlığının korunması için bir çok önlem alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.


"Para kazanma hırsının insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz"


Erdoğan, "Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Libya'dan Yemen'e, Suriye'den Afrika'ya kadar dünyanın bir çok bölgesinde rant kavgalarının acı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Daha fazla para kazanma daha çok maddi çıkar elde etme hevesi bir avuç mutlu azınlık dışında kimseye refah getirmiyor. İnsanı insanın kurdu olarak gören vahşi kapitalizmin en çok dirayet ettiği sektörlerin başında şüphesiz tütün endüstrisi vardır. İnsanların hayatı, sağlığı, huzuru pahasına kendilerine ikbal devşiren zenginleşen çarpık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tütün endüstrisinin ürettikleri zehre yeni müşteriler bulmak için çok farklı yollar denediğini de biliyoruz. Propaganda ve manipülasyon en yaygın satış yöntemleri olarak özellikle öne çıkmaktadır. Sinema sektörünün de katkısıyla sigara uzun yıllar özgürlük, zarafet, zenginlik ve güç aracı olarak sunulmuştur. Sigaranın kilo kontrolüne yardımcı olduğunu zayıflattığını iddia eden reklamlar yapılmıştır. Çizgi film karakterleri kullanılarak gençler ve çocuklar çok erken yaşlarda sigaraya özendirilmiştir" diye konuştu.


"Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:


"Tütün endüstrisinin görünürlüğünü ve kullanımını sınırlayarak ve tütünün zararları hakkında farkındalığı yükselterek bireylerin özgür karar verebilmesi için yapılan her düzenlemeye özel hayata müdahale ve özgürlük kavramları üzerinden savaş açılmıştır. Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu sektör pek çok ülkede kendine taşeronlar bulmakta da zorluk çekmemiştir. Türkiye 1970'lerde inşallah bol bol içki ve sigara içilir temennisiyle meyhane açan gümrük ve tekel bakanları dahi görmüştür. Son 18 yıldır sigara alkol ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadelede biz de hem tütün endüstrisinin hem de onların gönüllü avukatlarının ithamlarına maruz kaldık. Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmeye bütün bunlara yönelik tüm adımları attığımızda belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Batılı ülkelerde benzerleri olan düzenlemeleri hayata geçirerek bu ülkenin gençlerini reklam bütçesi milyarlarca doları bulan tütün endüstrisinin sinsi tuzaklarından koruma çabalarımız baltalandı. Bu yöndeki gayretlerimizi özgürlüklere müdahale ithamıyla yasakçılık baskıcılık iftirasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerle aramızı açmaya çalıştılar. Oysa genç olmak özgür olmaktır, genç olmak kendi kararlarını alabilmektir, genç olmak bağımsız düşünmektir, genç olmak yeri geldiğinde küresel hegomonların özellikle medya, sinema ve müzik sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli algı kampanyalarına kafa tutmaktır. İşte tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken milyonlarca genci dünya genelinde özgürlüğünden etmiş bağımlı bir hayata hapsetmiştir. Genç olmak bu gerçeği görüp teslim olmamaktır."


"Milletimizin parlak geleceği teslimiyetçi ve bağımlı olmayı reddeder"


"Milletimizin parlak geleceği teslimiyetçi ve bağımlı olmayı reddeder" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tütüne hayır günü temasının gençleri sektörünün ayak oyunlarından korumak sigara ve tütün ürünleri kullanmalarını engellemek olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Hep söylediğim gibi milletimizin parlak geleceği teslimiyetçi ve bağımlı olmayı reddeder. Bilgi ve teknolojinin bütün imkanlarını etkin şekilde kullanarak üretmeyi seçen gençlerimizin elindedir. Bu büyük özgürleşme mücadelesini sadece devletin ve Yeşilay gibi kurumlarımızın mücadelesi olarak göremeyiz. Akademiden medyaya öğretmenlerden aileye kadar her kesin bu sürece omuz vermesi gerekiyor. Hayatın farklı farklı kulvarlarında başka başka zorluklarla mücadele ede ede yakaladığımız başarılarla göz dolduran sizin gibi gençlerimizin bu alanda sorumluluk üstlenmesi akranları ile düşüncelerini paylaşmaları elbette taktire şayandır" ifadelerini kullandı.


"En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya... - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü         
00:53
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu         
00:47
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı         
00:33
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler         
23:57
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti         
23:47
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı         
23:39
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi         
23:22
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı         
23:04
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu         
23:02
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı         
22:43
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı         
22:42
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?         
21:56
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz         
21:41
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu         
21:17
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi         
21:04
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek         
20:57
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı         
20:55
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı         
20:49
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi         
20:42
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi         
20:33
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü         
20:31
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti         
20:08
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi         
20:05
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak         
19:44
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu         
19:30
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı         
19:07
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti         
19:00
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi         
18:58
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 03:51:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]