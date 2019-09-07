Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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