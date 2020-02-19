Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur" dedi.