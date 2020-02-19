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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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