Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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