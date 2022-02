Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlayacaklarını bildirdi.

Düzenlemeye dair imzayı konuşmasının başında attığını anımsatan Erdoğan, bu düzenlemenin ülkeye, millete ve sektörlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi olacaktır." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.

Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz."

"Enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim çarklarının "harıl harıl çalıştığına" dikkati çekerek, "İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız her ay rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgilerinde gözle görülür bir atış var. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak büyük hareketliliğin işaretlerini şimdiden alıyoruz. Tek yapmamız gereken, bu süreci milletimizi enflasyona ezdirmeden geçirmektir. Bunun için enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz aynı orandaki indirim de aynı amaca yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Üretim, toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzularını ifade etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bir denetim seferberliği de başlattıklarını belirten Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirmekte oldukları Türkiye Ekonomi Modeli'nin, içeride ve dışarıda giderek daha çok anlaşıldığı ve benimsendiğini söyledi.

İş dünyasının desteğinin her zaman olduğu gibi bugün de en çok önem verdikleri husus olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sanayi üretiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de Enflasyonla Mücadele Programımızda iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla gıda ürünlerindeki KVD'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

