Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına..., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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