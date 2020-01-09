Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına...
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:03 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.
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