CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR

12.03.2021 15:49

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan*"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım...

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

*" Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. "Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak." diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz. Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik. Bu süreci en başından bu yana takip ettik, nihai sonucunu vardık. Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi arttıracağız." dedi.

Yakın tarihe bakıldığında ülkelerin ekonomilerinin siyasi istikrarsızlık ve güven ikliminin bozulmasından etkilendiğinin altını çizen Erdoğan, "Biz de 2002 yılında ülkenin yönetimini devraldığımızdan beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasında güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tek başımıza iktidarında bulunduğumuz hükümetlerimizde sıkıntıyı gördüğümüz için tetikte olduk. Ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirme talebimizin sebebi eski yönetim sisteminin kırılganlıklarını yakından görmüş olmamızdır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Haliç, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - Son Dakika


Son Dakika

Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu         
15:59
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok         
15:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 16:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei