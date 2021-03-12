CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

12.03.2021 16:48

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan*"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"*"Basit usulde vergilendirilen, kuaför, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan...

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

*" Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"

*"Basit usulde vergilendirilen, kuaför, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz"

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda esnafa müjde vererek, "Basit usulde vergilendirilen, kuaför, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. "Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak." diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz. Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik. Bu süreci en başından bu yana takip ettik, nihai sonucunu vardık. Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi arttıracağız." dedi.

Yakın tarihe bakıldığında ülkelerin ekonomilerinin siyasi istikrarsızlık ve güven ikliminin bozulmasından etkilendiğinin altını çizen Erdoğan, "Biz de 2002 yılında ülkenin yönetimini devraldığımızdan beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasında güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tek başımıza iktidarında bulunduğumuz hükümetlerimizde sıkıntıyı gördüğümüz için tetikte olduk. Ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirme talebimizin sebebi eski yönetim sisteminin kırılganlıklarını yakından görmüş olmamızdır." ifadelerini kullandı.

ESNAFA MÜJDE

"Esnaf kardeşlerimize de reform paketinde bir müjde yer alıyor" diyerek, "Salgın döneminde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. ve dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen, kuaför, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞTU - Son Dakika


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