Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz."
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