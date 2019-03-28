Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide İyi Bir Konumdayız"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız