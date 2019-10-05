Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli...
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:12 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (9)
"Uyguladığımız programın en büyük kazanımını cari dengede elde ettik"
"Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık"
"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu birileri hala enflasyon sebep, faiz neticedir safsdatasıyla batıcı bir zihniyetle bizi aldatmaya çalışıyorlar"
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