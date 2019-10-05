Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın ve onlarda girişimlerini çok rahat bir şekilde yapabilsin"