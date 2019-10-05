Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın ve onlarda girişimlerini çok rahat bir şekilde.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın ve onlarda girişimlerini çok rahat bir şekilde yapabilsin"
Kılıçdaroğlu, konuşmasını neden yarıda kestiğini açıkladı Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi