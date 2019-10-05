Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın ve onlarda girişimlerini çok rahat bir şekilde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki bu finans sektörü onları ayağa kaldırsın ve onlarda girişimlerini çok rahat bir şekilde yapabilsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli...

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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