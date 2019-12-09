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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Türk lirasına olan güven artmaya başladı. Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim." - İSTANBUL
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