Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide toparlanma dönemi başladı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Türk lirasına olan güven artmaya başladı. Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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