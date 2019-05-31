Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:34 Kaynak: AA
: "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır."
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