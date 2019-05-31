Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü...

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Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi

TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?