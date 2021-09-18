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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi: 12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi: 12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı

18.09.2021 16:11

İhracatçılar için finansman ve fuar müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi. Erdoğan, "12 aylık ihracatımız 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı" diyen Erdoğan, ihracatçılar için de iki önemli müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçıların daima yanında oldum ve olmayı sürdüreceğim. Kendisi de ticaretten gelen biri olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle olmayacağını çok iyi biliyorum. Yaptığımız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Ticaret sadece mal alıp satmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız ticaretle birlikte kültürel ilişkilerimizin de en önemi temsilcileridir. Sizler bu ülkelerin ihracatçı sıfatı taşıyan uçbeyleri, elçilerisiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. Bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk 1000 ihracatçı firma arasına 50 ilden temsilci girmesi ihracatın ülke geneline yayıldığının işaretidir.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞTIK"

Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla rekor elde ettik. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşti.

"UZAK ÜLKELER STRATEJİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı, çok daha uzak coğrafyalara doğru genişletiyoruz. Bugüne dek ihracatımızın üçte ikisini menzili 2 bin km'ye kadar olan ülkeler oluşturuyordu. Artık 8 bin km'ye kadar olan 'Uzak Ülkeler Stratejisini' hayata geçiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır. Dünya ekonomisinin yüzde 67'sini oluşturan 17 ülkeye olan ihracatımızı 81.5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz.

İHRACATÇIYA İKİ MÜJDE BİRDEN

İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara ve yeni fırsatlara doğru yöneleceğimiz bir döneme gidiyoruz. Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuz müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracatı Geliştirme Fonu ile sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansa erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır.

Bir başka müjde de İstanbul'u ülkemizin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımdır. TİM'in de yer alacağı bu fuar alanını inşallah ülkemize kazandıracağız. Sanayi devrimini kaçıran bir ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı şu dönemi inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi: 12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi: 12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir rekor kırdığımızı söyledi: 12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı - Son Dakika
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