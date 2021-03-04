Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi

04.03.2021 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz. Ancak, Teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir"

"Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz"

" Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpekyolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimimiz doğu ile batı arısındaki etkileşimi artıracaktır"

"İstanbul-Tahran-İslamad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi"

"Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte Teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum"

"Tüm üyelerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz. Ancak, Teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Türkiye, bu toplantıyla birlikte zirve dönem başkanlığını Pakistan'dan devralırken, 1,5 yıldır yürüttüğü Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını Türkmenistan'a devretti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krize dönüşen Covid-19 salgınının hayatın her alanını etkileyen bir tehdit haline geldiğini, 2,5 milyona aşkın insanın canına mal olan bu felaketin sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde de büyük tahribata yol açtığının altını çizdi. Zirve toplantısını bu nedenle "Covid-19 Sonrası Dönemde Bölgesel Ekonomik İşbirliği" temasıyla düzenlemeyi uygun gördüklerini belirten Erdoğan, küresel felakete karşı mücadelenin ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası işbirliği ile kazanılabileceğini işaret ederek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan da bu amaçla istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici niteliğinin ortak ticaret açısından isabetli olduğunu kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler doğrultusunda Teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğimizi daha ileriye götürmeye odaklandık. Çalışmalarımızı küresel salgının meydan okumalarına rağmen kararlılıkla sürdürdük. Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın hizmetine unduk. 'Dost kara günde belli olur' inancı ile 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda büyük mesafe kaydettik. Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz. Ancak, Teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğü girmesi faydalı olacaktır. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ecobank, Teşkilat projelerinin finansmanında önemli bir kuruluş haline geldi. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ecobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını da gerekli görüyorum. Bu vesile ile henüz Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrımızı tekrarlıyorum."

"Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz alt yapı projeleri ulaştırma alanında önemli bir mesafe kat ettik" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya tünellerinin hizmete girdiğini, Osman Gazi Köprüsü ile Marmara Denizini kuzey güney doğrultusunda ulaşıma açtıklarını, inşaatı süren Edirne- Kars Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Çanakkale Boğazı üzerine inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu bağlantıyı pekiştireceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpekyolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimimiz doğu ile batı arısındaki etkileşimi artıracaktır. Bu Koridor üzerinden Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul-Tahran-İslamad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu vesile Çin'in kuşak ve yol girişimini önemli bulduğumuzu, kazan kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği alanların başında turizm ve seyahat sektörünün geldiğini söyleyen Erdoğan, "Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı ilkelerle de uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesini turizm sektörümüz açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık. Bu sektörlerde sizlerle karşılıklı işbirliğini geliştirmeye hazırız" dedi.

Ortak hedeflere ulaşılması bakımından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Vizyon Belgesi'nin uygulanmasının çok mühim olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgede öngörülen proje ve programların finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı hem sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı etkin kılmak için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını akılda bulundurmalıyız."

Ekonomik ve ticari ilişkilerin güvenlik ve istikrara yönelik tehditleri bertaraf ederek güçlendirilebileceğini söyleyen Erdoğan, kardeş Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azad kılarak bölgede yeni bir dönemin kapılarını açtığını kaydetti. Erdoğan, "Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisini yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte Teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini hiçe sayan antidemokratik müdahaleleri asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi burada tekrarlamak istiyorum. Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan'da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Tüm üyelerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve bu konuda uluslararası işbirliği her dönem olduğu gibi salgın şartlarında da önemini korumuştur. Türkiye, salgın öncesinde olduğu gibi bu dönemde de DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelere seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei