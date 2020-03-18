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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:06 Kaynak: İHA
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