Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz" - Son Dakika

Erdoğan: "(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır"

Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak İSEDAK Kudüs Programı'na siz üye ülkelerimizin de gerekli desteği vereceğine inanıyorum."

Erdoğan: "Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır."

Erdoğan: "Milli paralarla ticaret gibi, ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz."

Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi

Tek ayakla hayata tutunan vatandaş, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz