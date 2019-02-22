Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize Saldırarak, Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:52 Kaynak: AA
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