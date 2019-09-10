Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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