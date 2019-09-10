Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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