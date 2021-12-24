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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ

24.12.2021 18:34
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 2.5 saat sürdü.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri, Yiğit Bulut da katıldı.

Toplantıya katılan ekonomistler, konuşulan konu başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KRİPTO PARA VARLIKLARIEkonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Ekonomi yorumcuları, ekonomistler, ekonomi medyasının olduğu ve her şeyin açık açık konuşulduğu, sorulduğu ve samimi şekilde de cevaplandığı bir ortamdı. Bu anlamda bence kıymetliydi. Belli başlıklar gündeme geldi, kamu banlarının piyasaya bir müdahalesinin olup olmadığından tutun da swap anlaşmalarına kadar, kripto varlıklara kadar, kamuoyunun özellikle çok merak ettiği bütün başlıklar şeffaf bir şekilde konuşuldu. Bizzat bürokrasi tarafından da samimi bir şekilde hepsine cevap verildi. Bu anlamda bilgilendirme doğru kanaldan, doğru şekilde yapılmış oldu. En azından benim anladığım buydu. Benim bir akademisyen olarak en çok dikkatimi çeken kısım da şuydu; notlar alındı, bizzat bürokrasi tarafından ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tek tek dinlendi bütün herkes, bütün görüşler, öneriler ve not alındı. Bu ne demek? Demek ki; belli aksiyonların bu anlamda ev ödevi olarak çalışılacağı ve bir şekilde herkesin faydasına sunulacağı şeklinde. Merak edilen başlıklardan bir tanesi de kripto varlıklarla ilgili olarak düzenlemenin çok yakında meclise geleceğini söyledi. Bu anlamda halkımızın da büyük bir ilgisi olduğunu ve beklentisi olduğu hepimizin malumu. O anlamdaki geri bildirimleri de aldı ve bununla ilgili düzenlemenin yakında geleceği, bunun özellikle finans merkezi ve Türkiye ekonomisi gelişimi anlamında ürün çeşitliliği anlamında bir kazanıma nasıl dönüşebileceği noktasında konuşuldu. Buradan hareketle bence en önemlisi şuydu; durum tespitinden çok çözüm önerisi söyleyin denildi. İhtiyaçlar, gereksinimler ve çözüm önerileri bu anlamda her türlü boyutuyla iletildi" şeklinde konuştu.

DÖVİZ KURLARI

Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan ise, "Merkez Bankası başkanı şunu net söyledi; 'biz reel kura bakıyoruz, reel kurun bu gelmiş olduğu düzeyin, döviz inmeden önce gelmiş olduğu düzeyin çok düşük bir düzey olduğunu düşünüyoruz. Herkes bunda hem fikir. Ama şimdi geldiğimiz yerde hızla eskisi gibi TL'nin değerlenmesine doğru giderse onu da istemiyoruz. Hatta 80-90'lara doğru gitmesini istemiyoruz reel kurun'. Ama bir seviye vermez, vermemesi de doğrudur. Çünkü Merkez Bankası başkanları dünyada hiçbir yerde seviye vermez. Keza Cumhurbaşkanının da böyle bir şeyi olmadı. Ama yönelim olarak bu politikanın böyle bir çerçevesi olduğunu belirtiler" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Ekonomi, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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