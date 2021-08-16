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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir"

16.08.2021 16:02

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Fabrika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir' - Son Dakika


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