Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz?
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu
) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz."
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