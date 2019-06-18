Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:09 Kaynak: AA
Kredi Yurtlar Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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