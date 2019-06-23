CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM
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Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından mesaj paylaşarak, "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından mesaj paylaşarak, "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."
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