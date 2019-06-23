Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum."
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:38 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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