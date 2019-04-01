Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eksiklerimiz Varsa Bunları Düzeltmek Boynumuzun Borcudur"
44 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:52 Kaynak: AA
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