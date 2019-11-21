Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Fanny de Lourdes Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde gazetecilere, "Arkadaşlar bu halı yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" diyerek tören salonuna yeni serilen halıyı gösterdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Puma, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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