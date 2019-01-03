Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisini Kabul Etti
55 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ekvator Ginesi
Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moises Mba Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Nchama'nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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