Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik"
3 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:30 Kaynak: AA
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın."
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