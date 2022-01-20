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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz"

20.01.2022 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nayib Bukele, El Salvador, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" - Son Dakika
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