Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."