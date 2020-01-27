Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında devletin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürütülen mücadelede yurt içinden ve yurt dışından destek olan hayırsever vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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