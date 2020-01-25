Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a geldi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a geldi (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi, selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın araca binişi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi, selamlaşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın araca binişi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. (2)
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