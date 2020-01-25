CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'A GİDİYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'A GİDİYOR (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'A GİDİYOR (1)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'dan Elazığ'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'A GİDİYOR (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'dan Elazığ'a hareket etti.

Erdoğan'ın İstanbul'da saat 14.00'da DEİK'in programına katılması bekleniyordu. Programını iptal eden Erdoğan saat 13.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti. Erdoğan deprem bölgesinde inceleme yapacak.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyou


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
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