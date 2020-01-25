Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.
Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.
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