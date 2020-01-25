Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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