Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere uçakla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.
(Volkan Kayalar/İHA)
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