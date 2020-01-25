Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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