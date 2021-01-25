Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
25.01.2021 17:12
Yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı bekleyen vatandaşlardan görüntüler Helikopter görüntüsü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoldaki vatandaşlara hediyeler vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle...
Yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı bekleyen vatandaşlardan görüntüler
Helikopter görüntüsü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoldaki vatandaşlara hediyeler vermesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve anahtar teslimi töreni için kente geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile program alanına giderken, yol güzergahında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hediyeler verdi.
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