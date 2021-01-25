Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Son Dakika

Yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı bekleyen vatandaşlardan görüntüler

Helikopter görüntüsü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoldaki vatandaşlara hediyeler vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve anahtar teslimi töreni için kente geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile program alanına giderken, yol güzergahında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hediyeler verdi.