Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek (45) ile oğlu Muhammed Salih'in (10), cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlarla birlikte depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet, millet olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok depremi yaşadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe sabırla eda etmiş bir milletiz. ve bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Düzce 'yi yaşadık, Sakarya 'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünü küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. ve bunu böylece yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardandır. Sabi, zaten o günahsız, anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazdaki çalışmalarımız devam edecek. ve bunun yanında da tabi ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin bu denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz. Ben tekrar bütün mevtalarımız için ki sayı en son 22 idi, Allah'tan rahmet diliyorum."

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Civelek ile oğlu Muhammed Salih, gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.