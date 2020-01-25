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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik."
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