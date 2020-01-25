Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Elazığ 'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik."

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu