Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Elazığ'daki deprem) Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik."

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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