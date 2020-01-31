Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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