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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor."
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