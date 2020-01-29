Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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