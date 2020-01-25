Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulunuyor.
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